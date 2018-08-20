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Фотофакт: Как будет выглядеть памятник Гедимину в Лиде

  • 20.08.2018, 22:54

Памятник основателю города появится у стен Лидского замка.

 Газета «Культура» опубликовала изображения макетов памятника Гедимину, который собираются поставить в Лиде, пишет nn.by.

В ходе консультаций по вопросам памятника обсуждались художественный образ Гедимина, порода лошади и даже вариант написания (Гедзімін или Гедымін).

Все же специалисты решили использовать форму Гедзімін, которая используется в белорусской научной литературе. В источниках имя существует в разных вариантах. Гедимин, Кедмин, Кгиндимин, Кгедимин, Скиндимин, Jedimin, Gedimont, Giedymin. Как видим, везде у них (в том числе и в написанных латиницей), звук «д» произносится как мягкий. Правда, в «Хронике Быховца» видим «Gedymin», но здесь «y» читается как «и». Поэтому в современном белорусском языке это имя должно писаться в форме «Гедзімін». (Мікола Ермаловіч. Старажытная Беларусь. Віленскі перыяд. Мінск, ВЦ «Бацькаўшчына», 1994, с.10).


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