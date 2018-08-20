Власти вынуждают ИП платить за аренду имущества, принадлежащего им самим 20.08.2018, 22:10

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В Лиде «уничтожается» строительный рынок.

Предприниматели вынуждены искать другие площади в городе. Райпо заставляет торговцев выплачивать большую арендную плату за имущество, принадлежащее самым предпринимателям. Члены Совета предпринимателей разными путями пытаются добиваться снижения платы, в ответ Райпо использует карательные методы, пишет сайт телеканала «Белсат».

Роллеты и павильоны на Лидском рынке предприниматели приобретали и устанавливали за свой счет. Однако Лидский филиал райпо включил в предмет договора аренды плату и за пользование роллетами. На сегодня за 15 кв. м торговой площади выходит 130 рублей в месяц, из них 45 рублей – за аренду собственных роллет.

Часть предпринимателей не согласилась на такие условия и продолжала выплачивать аренду по ставке, рассчитанной за торговое место без роллет и павильона.