За него никто не вступится Дмитрий Шагиахметов

20.08.2018, 22:20

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ДМИТРИЙ ШАГИАХМЕТОВ

«Все на защиту президента Путина!» - а в ответ тишина...

Горбачева, если кто помнит, ко времени путча демократически настроенные граждане уже не любили. Убить перестройку ему явно не удалось. А про то, как и какой съезд народных депутатов сформировал, как избрался в президенты - не плевался только самый ленивый!

Но когда его объявили "временно нетрудоспособным" - эта же самая критикующая Горби "пятая колонна" встала-таки на его защиту. Да, не только и не столько на защиту Горбачева - на защиту своих планов на лучшую жизнь.

Но ведь встали! Против Янаева. За возвращение с "больничного" Горбачева. И, кстати, под руководством Ельцина, который Горбачева-то на дух не переносил.

...Если сегодня (август - очень подходящий месяц!) какой-нибудь из окружения Путина соорудит ГКЧП-2 - сколько народу выйдет на баррикады в защиту Нашего Всего? Кто из сегодняшних мэтров сегодняшней "журналистики" спросит у сидящих в президиуме ГКЧП-2- то, когда-то Малкина спросила: "Вы понимаете, что совершили государственный переворот?" Д.Киселев? Соловьев? Ирада Зейналова? - Ой!

...Пофотошопим те давние фото - которым уже больше четверти века. Сидят в президиуме - Иванов, Сечин, Тимченко (по квоте от производственников), Шойгу. И - У ВСЕХ! - ТРЯСУТСЯ РУКИ! Как когда-то у Янаева.

А Путин в Крыму, в Форосе, точно знает, что НИ ОДИН ПРОЦЕНТ из 86-ти процентов поддерживавших еще вчера россиян по опросам ВЦИОМа, не вышел на его защиту. Потому что все 86 процентов вышли на митинг в поддержку новой власти. - "Хватит терпеть!", "Путин - если и не *****, то точно - отстой!", "Долой Путина - да здравствует СЕЧИН!" "СЕЧИН - НАШЕ ЗНАМЯ БОЕВОЕ. СЕЧИН - НАШЕЙ ЮНОСТИ ПОЛЕТ..." Ну или не Сечин, то Иванов. Или кто еще там из их табакерки выскочит...

...Он это точно знает. Именно этого он боится. Того, что за него никто не вступится. С ним рядом - на скамейке в суде - никто из солидарности - не сядет...

Дмитрий Шагиахметов, "Фейсбук"