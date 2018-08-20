Минск хотел обмануть Москву, но может потерять $2 миллиарда 20.08.2018, 22:36

3,491

Между Беларусью и Россией снова разразился нефтяной конфликт.

Нефтяной подъем белорусского экономики заканчивается. В первом полугодии этого года импорт нефтепродуктов из России в нашу страну увеличился в полтора раза, пишет сайт телеканала «Белсат».

Как подозревает Москва - для нелегального реэкспорта. Теперь Кремль не только требует прекратить эти схемы, но и требует компенсацию за незаконные доходы. Сколько денег может потерять наша страна из-за нового нефтегазового конфликта с Россией, и как это отразится на белорусской экономике?

Очередной нефтяной конфликт между Москвой и Минском происходит без дипломатических скандалов и публичных угроз. Известно о нем только из эпизодических утечек из служебных документов. Но потери от этого конфликта, тем не менее, могут нанести существенный вред отечественной экономике.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в первом полугодии этого года Беларусь в общей сложности увеличила импорт российских нефтепродуктов в полтора раза. Причем бензина - наиболее дорогого и выгодного продукта - аж в 5 раз.

Всего за счет реэкспорта указанных товаров близкие к властям компании могли заработать около 100 миллионов долларов. Теперь Кремль не только требует остановить этот бизнес, но и вернуть невыплаченные экспортные пошлины в российский бюджет. Специалисты отмечают, что найти замену этим доходам Минске будет трудно.

«Способность правительства зарабатывать деньги на чем-то кроме российских энергетических преференций, к сожалению, вызывает определенные сомнения», - отмечает старший аналитик «Alpari» Вадим Иосуб.

Ранее сообщалось, что с прошлого месяца Беларусь перестала получать от России платежи за реэкспорт сырой нефти. Беларусь может легально реэкспортировать 6 миллионов тонн российской нефти. Но Москва убралa этот механизм, чтобы наказать Минск за нелегальный реэкспорт российских нефтепродуктов.

Всего суммарные потери Беларуси от нефтяного конфликта до конца года могут составить около полумиллиарда долларов. В качестве дополнительного давления Россия может задержать еще и выдачу кредитов на общую сумму в полтора миллиарда долларов.

«Неполучение этой суммы - это будет достаточно болезненно для Беларуси. Долг мы продолжим выплачивать. Но это приведет к соответствующему - на миллиард долларов - уменьшению ЗВР Беларуси», - комментирует Вадим Иосуб.

Официально стороны наличие конфликта не признают, но Евразийский фонд стабилизации и развития задержал уже два транша из предоставленного ранее кредита. Переговоры с Кремлем на эту тему ведет новоназначенный вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса Игорь Ляшенко, который, по мнению некоторых аналитиков, пропустил свое назначение, так как был на переговорах в Москве.

«Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Васильевич Ляшенко. Находится в командировке, он - в курсе дела », - заявил Лукашенко в субботу во время презентации нового состава cовмина.

Нынешняя ситуация регулярно повторяется на протяжении последних десяти лет: Россия снижает субсидии для Минска, тот соглашается на временную компенсацию за это, но потом начинает брать себе дополнительную компенсацию при помощи контрабанды. Опрошенные нами специалисты отмечают: если Москва не выделит Минску дополнительной компенсации потерь от своего налогового маневра в нефтяной отрасли, завершение этой российской реформы грозит вернуть Беларусь к стагнации или даже рецессии.