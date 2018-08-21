Арина Соболенко вышла во 2-й круг турнира в Нью-Хейвене 2 21.08.2018, 7:46

Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси обыграла соперницу из Автсралии.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, впервые в карьере ворвавшаяся в топ-25 мирового рейтинга, вышла во 2-й круг основной сетки турнира в американском Нью-Хейвене с призовым фондом 799 000 долларов, сообщает tut.by.

В 1-м раунде 20-летняя Арина Соболенко (№ 25 WTA) взяла верх над 34-летней представительницей Австралии Самантой Стосур (№ 65 WTA) — 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 11 минут.

Соболенко превзошла опытнейшую соперницу (победительницу US Open — 2011) по числу эйсов (8−3), но допустила больше двойных ошибок (5−3). Кроме того, Арина реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов (75%), в то время как Стосур этого не смогла сделать ни разу из двух попыток (0%).

В 1/8 финала Арина Соболенко сразится с другой представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (№ 24 WTA), которая год назад стала победительницей этого турнира.

Выход во 2-й круг основной сетки оформила сегодня и белоруска Александра Саснович (№ 37 WTA), которая в трехсетовом матче взяла верх над представительницей Франции Кристиной Младенович (№ 54 WTA) — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2. Поединок продолжался 3 часа 6 минут. В 1/8 финала соперницей Александры Саснович станет 6-я ракетка мира француженка Каролин Гарсия.

В основную сетку Саснович пробивалась через квалификацию. В отборочном турнире она обыграла шведку Юханну Ларссон (№ 83 WTA) — 7:6 (8:6), 6:3, чешку Кристину Плишкову (№ 97 WTA) — 6:1, 1:6, 6:1 и француженку Полин Парментье (№ 71 рейтинга WTA) — 6:1, 6:4.

Белоруска Вера Лапко не смогла пройти квалификацию, в 1-м отборочном круге обыграв американку Эмину Бектас (№ 279 WTA) — 6:4, 6:1, а во 2-м уступив Зарине Дияс (№ 63 WTA) из Казахстана — 1:6, 6:3, 3:6.

В парном разряде турнира в Нью-Хейвене белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в стартовой встрече уступили чешкам Барборе Стрыцовой и Андрее Главачковой — 2:6, 1:6.