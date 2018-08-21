Ремонт и пробки: что сейчас происходит возле просевшего моста в Минске 21.08.2018, 8:15

1,766

Фоторепортаж из эпицентра событий.

В районе Лошицы ремонтируют недавно просевший мост на кольцевой. Точнее то, что от него осталось после демонтажа внутренней части. Смотрите, как развязка выглядит сейчас, пишет tut.by.

Напомним, 1 августа в Лошице просел мост на развязке «Игуменский тракт — МКАД — Бабушкина». Сначала тут закрыли для движения внутреннее кольцо МКАД, а сейчас и вовсе демонтировали всю внутреннюю часть путепровода, которая будет заменена. Ожидается, что мост отремонтируют за 4−5 миллионов рублей к 1 октября, а пока по утрам и вечерам в районе этой развязки образуются пробки. Взгляните, как это все выглядит.