закрыть
21 августа 2018, вторник, 10:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Ремонт и пробки: что сейчас происходит возле просевшего моста в Минске

  • 21.08.2018, 8:15
  • 1,766

Фоторепортаж из эпицентра событий.

В районе Лошицы ремонтируют недавно просевший мост на кольцевой. Точнее то, что от него осталось после демонтажа внутренней части. Смотрите, как развязка выглядит сейчас, пишет tut.by.

Напомним, 1 августа в Лошице просел мост на развязке «Игуменский тракт — МКАД — Бабушкина». Сначала тут закрыли для движения внутреннее кольцо МКАД, а сейчас и вовсе демонтировали всю внутреннюю часть путепровода, которая будет заменена. Ожидается, что мост отремонтируют за 4−5 миллионов рублей к 1 октября, а пока по утрам и вечерам в районе этой развязки образуются пробки. Взгляните, как это все выглядит.


популярное за неделю

Мнение

Скажи мне, кто твой друг…
Скажи мне, кто твой друг… Борис Вишневский
И верно, и скверно
И верно, и скверно Константин Скуратович
Уже не цепляет
Уже не цепляет Ирина Халип
Даешь позитив!
Даешь позитив! Александр Гольц