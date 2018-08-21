«Посмотрите, что делали в конце защитники минского «Динамо» 6 21.08.2018, 8:59

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Фото: eurosport.ru

Матч с «Зенитом» мы еще не скоро забудем.

Возможно, главный матч сезона минского «Динамо» породил множество вопросов и сомнений на prostor’ах скромного белорусского спортивного пространства. И, стоит признать, как минимум субъективные основания для этого имеются, пишет tribuna.com.

Уже много было сказано и написано про таинственное исчезновение стилеобразующего Николича, совершенно нелогичные замены от Гуренко, неоднократное желание «нарваться» на пенальти и т.д. Честно, подсознательно всю пятницу пытался не драматизировать и просто принять как должное уровень футбольного образования наших прошлонедельных героев. В итоге не получилось, и все малоприятные эмоции породили этот сумбурный текст.

При счете 5:1 я уже не смог наблюдать за происходящим и договорился сам с собой посмотреть финальный счет сией трагикомедии через 15 минут в надежде увидеть все те же подходящие 5:1. Но, как оказалось, пропустил я много чего занимательного, и спустя сутки с холодной головой досмотрел второй дополнительный тайм. Ниже только то, чего нельзя не заметить.

Это Игорь Шитов. Нет-нет, он далеко не «мальчик для битья». Игорь провел под 30 матчей за сборную и достойно выступал в групповом раунде Лиги чемпионов. Просто это был не его день. Оборону 3 в 3 в своей штрафной на 106-й минуте при устраивающих 4:1 наверняка похвалил бы любой тренер.

Продолжаем с образцовой обороной от минчан. 1 гол до вылета из Лиги Европы. Играем в большинстве, между прочим. У лазурных в атаке шестеро против пятерых минчан. Какая стройность оборонительной линии, не находите?

Так и хочется орать: «Справа! Справа двое! Справа закрой!» Но Андрей Горбунов (ну, это тот, который при первом голе неудачно слишком продолжительно моргнул и не успел выставить руку) почему-то молчит. Весь матч молчит. 8 минчан обороняют только левый фланг при мяче, падающем на «точку», а он молчит. Этот скриншот, кстати, напомнил, как мы в начальной школе мальчиками против девочек мяч гоняли. Убегаешь в атаку, а они всей толпой на тебя набрасываются. По ногам, между прочим, «проверяли» барышни знатно. Как Швецов в четверг (ну это кучерявый такой, который был призван навязать борьбу почти двухметровому Дзюбе на втором этаже).

Игорь Смольников в последний раз забивал в сезоне 2015/2016. Этот эпизод обороне минчан стоит занести в плюс. Зачем «крыть» там, где особо и не надо?

Надеюсь, после этой встречи у минчан появится медперсонал, и Роме Бегунову (ну, это тот, который из полуопасного момента «привёз» так необходимый петербуржцам пенальти) наконец-таки окажут помощь. Это мало относится к делу, просто улыбнуло.

Катастрофа для минчан. Около 3 минут до конца, «гооол, надо гооол, надо гооооол, надо гооол!» Но «Динамо» удивляет неохотой атаковать. Еще 5 минут назад при надобности уйти в глухую оборону они защищались либо 1 в 1, либо вообще оставляли по 2 игрока без присмотра в штрафной. Сейчас же нужно рисковать, но минчане решают иначе и втроём опекают Заболотного без мяча. Ему, наверняка, было приятно.

Навал? Забросы в штрафную? Надежда умирает последней? Ещё же есть минуты 2. Нет. Не в этот вечер.

Парни! В начале игры я вам завидовал, а во втором тайме уже сочувствовал.

Далее о слабозаметном, но очень характерном и не уклыдывающемся в голове эпизоде. 115-я минута матча, судья назначает пенальти, который может решить исход противостояния. Нарушение правил не стопроцентное, судья ранее не свистнул как минимум в двух более очевидных эпизодах. Вопрос тем, кто смотрит футбол чаще, чем раз в год: что в такие моменты обычно происходит на поле? Верно. Команда, получившая «точку» в свои ворота, бежит атаковать арбитра, сыплются оскорбления, попытки объяснить неправомерность вынесенного решения. Арбитр чаще всего отвечает предупреждением/ями. Футболисты минского клуба отреагировали так, как будто они получили рядовой пенальти на предсезонной товарищеской игре где-нибудь на полях солнечной Турции. Где эмоции?

Никита Капленко после такой самоотверженной игры так вообще стал моим любимцем. Парень вышел на замену во втором тайме и просто вспахал поле на «Петровском». Пешком.

На домашнюю игру с командой из России собрался аншлаг. Спустя несколько дней кубковую встречу посетили около 2 тысяч болельщиков. Так вот. Хочется, чтобы на остальные игры чемпионата вообще никто не приходил.