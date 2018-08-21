Производитель вакцины, от которой в Ганцевичах умер младенец, приедет в Беларусь 6 21.08.2018, 9:20

Южнокорейская компания примет участие в расследовании.

Трагедия случилась в Ганцевичах на прошлой неделе: двухмесячный ребенок умер после плановой прививки, а еще один в тот же день попал в больницу после введения той же вакцины. Речь идет о корейской вакцине под названием «Эупента» от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции, а также о французской вакцине от полиомиелита. Эти прививки в этом возрасте делают всем детям, пишет kp.by.

Пока точно не известно, что именно стало причиной смерти малыша. Но южнокорейская фармацевтическая компания LG Chem, производитель вакцины «Эупента», заявила, что тоже примет участие в расследовании.

- Мы готовы выполнить наш долг в наилучшей поддержке вашего расследования, - заявили представители LG Chem.

В компании также отмечают, что от других стран жалобы не поступали, а к настоящему моменту было выпущено уже 52 миллиона доз таких вакцин.

Французская компания Sanofi Pasteur, выпустившая вакцину от полиомиелита, тоже проводит свою проверку. Ее результаты сообщат в сентябре.