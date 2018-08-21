В Беларуси появились новые схемы мошенничества с криптовалютами 21.08.2018, 9:36

Схема было апробирована в Борисове.

Подразделения управления Следственного комитета по Минску расследуют уголовные дела, в которых фигурируют цифровые валюты. Такая информация появилась на сайте ведомства, пишет neg.by.

Пока народ разбирается, как покупать, хранить, обменивать криптовалюту, а юрлица – как отображать операции с ней в бухучете, любители легкой наживы апробируют новые мошеннические схемы.

Октябрьский районный отдел Следственного комитета столицы возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Борисова. Мужчина разместил в Интернете объявление о продаже криптовалюты, которую решил купить житель Гродно.

Во время встречи в Минске «продавец» продемонстрировал мобильное приложение, имитирующее зачисление криптовалюты на счет. А гродненец передал ему наличными 14 тыс. руб. Однако вернувшись домой, он обнаружил, что никакого перевода не производилось, а продемонстрированное приложение работало в тестовом режиме.

В отношении борисовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности) Уголовного кодекса возбуждено Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета. В декабре 2017 года – январе 2018 года неустановленное лицо из корыстной заинтересованности осуществило несанкционированный доступ к мультикошельку криптовалют, принадлежащему 44-летнему минчанину. В результате похищена криптовалюта на сумму более 6,3 тыс.руб. в эквиваленте.

Следственный комитет Беларуси сообщает, что это не единичные случаи мошенничества с криптовалютами, и призывает граждан осторожно относиться к предложениям о покупке/продаже биткоинов, лайткоинов и др., учитывая их ограниченную распространенность и особенности законодательного регулирования в нашей стране.

Отметим, что белорусские следователи внимательно изучают международный опыт в этой сфере. Например, в ходе прошедшей в Минске в апреле 2018 года международной научно-практической конференции, организованной СК Беларуси, две из четырех основных тем посвящались организации расследования преступлений в сфере высоких технологий и преступлений, предметом или средством совершения которых являются криптовалюты.