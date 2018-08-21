Олег Сенцов держит голодовку 100-й день 21.08.2018, 9:57

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Пример мужества для современников.

21 августа – 100-й день голодовки в российской тюрьме украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, сообщает gordonua.com.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных.

Себя в этот список он не включил.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.

Сенцов своей вины не признал. 21 августа, в 100-й день голодовки Сенцова, активисты планируют провести митинг возле посольства РФ в Киеве и в Лондоне.