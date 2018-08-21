Как чиновники в одном агрогородке $80 тысяч промотали 2 21.08.2018, 10:35

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Сельчане вынуждены ежедневно ездить за десятки километров, когда рядом есть своя школа.

Уже два года сельчане просят чиновников восстановить ее, но те людей не слышат: ссылаются на «нецелесообразность». При этом сами ежегодно тратят более 27 тысяч долларов бюджетных средств на подвоз детей, передает «Белсат».

Агрогородок Капличи, что в Калинковичском районе Гомельской области, насчитывает почти тысячу жителей. Есть среди них, конечно, и школьники. Вот только школы нет –закрыли.

Жительницы Каплич:

«Деревня же немалая, детей много, рождаемость тоже есть. И школу закрыли! Хорошо, что хоть садик остался».

«Большинство людей полагает, я могу это с уверенностью сказать, что школа нужна».

«Конечно, нужнa. Хотя бы младшие классы, далеко же детей возить».

«Мы же родители, сначала нужно у нас спросить! А потом уже - у чиновников».

Поэтому местные жители и борются уже который год за возобновление работы учреждения и против неудобств - чтобы вставать раньше и возвращаться, когда уже темно детям не приходилось. Однако чиновникам из Гомельского облисполкома видно лучше - на многочисленные просьбы, подписи и обращения жителей Каплич они реагируют просто.

Сергей Порошин, управление образования Гомельского облисполкома:

«Восстановление школы признано экономически нецелесообразным, реконструкция аварийного здания будет нерациональным и нецелевым использованием бюджетных средств».

Денег на ремонт и восстановление школы нет, но в то же время более 27 тысяч долларов ежегодно тянет из бюджета подвоз детей к ближайшей школе - в 30 километрах от Каплич. За три года сумма набежит серьезная - более 80 тысяч долларов. Нецелесообразно, особенно если в существующей школе отремонтировать нужно только крышу.

Капличане беспокоятся, что если школу закроют окончательно, то и сами Капличи постепенно начнут вымирать. Учреждение, которое всегда было главным центром притяжения молодежи, сейчас пустует и ветшает.

Николай Новиков, бывший «депутат» Гомельского облсовета:

«Образование, к сожалению, перестала быть приоритетом в государственной политике. Если людей даже не спрашивают, нужна ли им школа, когда чиновники решают за них, когда на школе экономят ... Таких примеров много».

Но почему чиновники не слышат людей?

«Они зависят от вертикали - что им сказали сверху, где нужно деньги сэкономить, а они уже пытаются это сделать и не обращают особого внимания на жителей, которых эта проблема касается», - считает Николай Новиков.

Острых вопросов в связи с ситуацией в Капличах встает бесконечное количество. А как же восстановление деревни?