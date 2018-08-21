Microsoft: Россия готовит вмешательство в выборы в США 1 21.08.2018, 10:45

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Российские хакеры создают «сайты-двойники», имитирующие интернет-страницы американских учреждений.

Американская Microsoft заявила, что зафиксировала новые попытки связанных с Россией хакеров оказать влияние на выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре, сообщает РБК.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте корпорации, на прошлой неделе ее подразделение Microsoft Digital Crimes Unit (DCU) выполнило судебный приказ о передаче контроля над шести интернет-доменами, которые были созданы «группой, тесно связанной с российским правительством» — Strontium (Fancy Bear, APT28). Они, пишет компания, создавали веб-страницы и URL-адреса, которые выглядели как сайты, интересующие их потенциальных жертв.

Некоторые из созданных киберпреступниками доменов имитировали сайты Международного республиканского института, в совет директоров которого входят шесть республиканских сенаторов и кандидат в американский парламент, институт Хадсона. Некоторые страницы были написаны и сверстаны таким образом, что создавалось впечатление, как будто они принадлежат американскому Сенату.

IT-корпорация подчеркнула, что у нее нет доказательств того, что через эти домены могли проводиться успешные кибератаки, а также доказательств, указывающих на то, что конечной целью создания этих доменов являются кибервзломы.

«В совокупности, эта картина отражает то, что мы видели до [президентских] выборов в 2016 году в США и во время [президентских] выборов 2017 года во Франции», — отмечают в Microsoft.

В постановлении суда, который получила корпорация, указывается, что хакеры из Strontium с большой долей вероятности продолжат свои действия.

«Мы обеспокоены тем, что эти и другие попытки представляют угрозу безопасности для широкого круга лиц, связанных с двумя американскими политическими партиями в преддверии выборов 2018 года», — говорится в сообщении.

Президент Microsoft Брэд Смит в разговоре с Associated Press заявил, что «эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии». «У нас нет сомнений в том, кто несет ответственность», — подчеркнул он.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство России в выборы, в своем обвинительном акте отмечал, что хакерская группа Strontium, известная также как Fancy Bear и APT28, связана с Главным разведывательным управлением России. Именно эта группировка, по данным спецпрокурора, была причастна к взлому Национального комитета Демократической партии, а также к почтовому ящику экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.