Как пенсионеры победили горисполком 21.08.2018, 11:07

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Семья Дребезовых

Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Барановичским пенсионерам пришлось бороться с властями за собственную квартиру.

Четыре года пенсионеры Леонида и Юрий Дребезовы воевали за право жить в своем доме, который городские власти признали подлежащим сносу, пишет intex-press.by. Переселяться в арендную квартиру супруги не желали – или жилье в собственность, или достойная компенсация. Этим летом противостояние достигло кульминации: пенсионеров попытались выселить в судебном порядке. Но иск горисполкома суд не удовлетворил.

Двухкомнатную квартиру в барачном доме №9 на улице Орджоникидзе 73-летний Юрий Дребезов и его 77-летняя супруга получили 55 лет назад. В этом доме у них родились и выросли сын и дочь.

На протяжении этих лет в здании, по словам пенсионеров, не проводился капитальный ремонт, коммунальщики говорили: мол, скоро бараки снесут, а вам дадут новые квартиры.

– Нас даже не ставили в очередь на улучшение жилья и чеки «Жилье» не давали, потому что, как нам объясняли, мы проживали в ветхом жилье, – вспоминает Леонида Васильевна.

Все эти годы супруги Дребезовы жили в ожидании обещанного нового жилья и в то же время ремонтировали и благоустраивали свой барак, в пристройке оборудовали туалет – жить ведь как-то надо.

Рядом с домом сажали огород и цветы, в саду вырастили экзотическое дерево – магнолию, которую им в подарок привезла дочь.

Раньше сноса ждали

Сноса старых бараков ждали не только Леонида и Юрий Дребезовы, но и другие жильцы построенных еще до революции домов. Взамен старых квартир они рассчитывали получить благоустроенное современное жилье. Именно это предусматривал «Жилищный кодекс РБ». Однако власти не торопились официально признавать их дома ветхими и непригодными для проживания.

Все решилось, когда в декабре 2013 года президент подписал указ №563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений». В соответствии с этим документом, жильцы, которые подлежат выселению из ветхих и непригодных для проживания помещений, вправе рассчитывать лишь на денежную компенсацию и жилье на коммерческой основе (арендное).

Буквально через несколько месяцев – весной 2014 года – барановичский горисполком признал бараки в Военном городке ветхим жильем. В том числе и дом, где проживают супруги Дребезовы. Сразу после этого было принято решение о сносе дома. На месте снесенных бараков власти планировали строить новые многоквартирные дома.

Самые ярые сопротивленцы

Леониде и Юрию Дребезовым и их соседям – в доме еще семь квартир – предложили денежные компенсации, а также ключи… от арендного либо социального жилья. Жильцы возмутились: они, столько лет прожившие в собственном жилье, рассчитывали, что вместо квартир в снесенном доме также получат жилье в собственность. Но спустя какое-то время почти все соседи Дребезовых приняли предложенные властями условия: получили компенсацию и переехали в арендные или социальные квартиры.

В бараке остались только Юрий и Леонида. Они единственные отказались «подарить квартиры государству» и переезжать отказались наотрез. Пенсионеры стали требовать взамен приватизированного барачного жилья – любое, но только в собственность либо же достойную компенсацию, которой хватило бы на приобретение двухкомнатной квартиры. От предложенной им суммы в размере 35 тысяч рублей Дребезовы отказались, так как посчитали, что этих денег не хватит на покупку достойного жилья.

– Почему мы, имея в собственности жилье, должны переселяться в арендное и платить за него из пенсии почти 200 рублей? К тому же это пока мы живем одни, но в нашей квартире прописана еще наша дочь и несовершеннолетняя внучка, – говорит Леонида Васильевна. – В настоящее время дочка и внучка живут в Германии, но они – граждане Беларуси. Как только девочка закончит школу, они переедут сюда. И мы хотим, чтобы им было куда приехать.

Юрия и Леониду не испугали даже угрозы о принудительном выселении в судебном порядке. Они так и продолжали жить одни в выселенном бараке.

«Есть все-таки Бог на свете»

Нынешним летом горисполком обратился в суд Барановичского района и города Барановичи с иском о принудительном выселении Дребезовых. Первое заседание состоялось 17 июля, окончательное решение суд принял 6 августа.

Иск горисполкома о принудительном выселении Дребезовых и зарегистрированных в их квартире дочери Ольги с внучкой Алиной суд не удовлетворил. Решающими стали даты решения исполкома о признании дома ветхим и подлежащим сносу и официальным вступлением в силу указа президента № 563, по которому претендовать на собственное жилье взамен снесенного Дребезовы уже не могли.

Поскольку решение исполком принял 7 марта 2014 года, а указ вступил в силу 1 апреля 2014 года, то в промежутке между двумя этими датами действовал Жилищный кодекс РБ, в соответствии с которым выселенцам из ветхих домов положено предоставление жилья в собственность.

Несмотря на то, что решение суда не окончательное и может быть обжаловано горисполкомом, для Юрия и Леониды Дребезовых оно – пусть и маленькая, но победа.

– Мы верили, что не может такая несправедливость вершиться по отношению к нам, и победили. Мы же в этом доме всю свою жизнь прожили, он – наш, – говорит Леонида Васильевна. – Мы с мужем хоть и готовились к худшему, но верили в лучшее. Нам, конечно, было сложно: возраст преклонный, да и здоровьем не блещем. Но за справедливость нужно бороться! К счастью, боролись мы не зря. Есть все-таки Бог на свете.