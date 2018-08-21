Польша объявила о строительстве канала через Балтийскую косу 2 21.08.2018, 12:17

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Это позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС, минуя российские порты.

Власти Польши объявили о начале строительства канала через Висленскую (Балтийскую) косу в конце осени, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны, передает Интерфакс.

Министерство морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши объявило дату начала строительных работ по прокладке канала через Висленскую косу. Они будут начаты в ноябре после того, как выберут подрядчика, а также завершится сезон перелета птиц.

"Первыми на косу придут геодезисты, которые определят точные координаты будущего канала. Затем территория будет огорожена, и на ней начнутся работы по вырубке леса", - отмечается в релизе.

Как сообщалось, Польша намерена построить судоходный канал на Висленской (Балтийской) косе в поселке Nowy Swiat. Канал должен быть длиной примерно 1 км, предполагаемая глубина - 5 метров. Это позволит судам длинной до ста метров, шириной 20 м и осадкой 4 м заходить в порт Эльблонг на берегу Висленского (Калининградского залива). Стоимость проекта составляет около 880 млн злотых.

В Польше заявляют, что канал позволит активизировать судоходство под флагами стран ЕС в Висленском (Калининградском) заливе минуя территориальные воды России. В настоящее время пройти в залив можно только через российский порт Балтийск (главная военно-морская база Балтфлота), что проблематично из-за сложных и длительных процедур.