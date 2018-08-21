В Миорской больнице с пациентов берут деньги за зарядку телефонов 23 21.08.2018, 12:20

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Кроме того, есть прейскурант и на работу телевизора, планшета, чайника и других электроприборов.

В конце мая в Миорах сдали новое здание больницы. Вместе с ним появилась и новая платная услуга — теперь с пациентов, которые лежат в стационаре, берут деньги за зарядку телефонов, пишет tut.by. В медучреждении утверждают, что все законно.

О новой платной услуге рассказала одна из пациенток больницы.

— На днях поступила в отделение. Во время обхода медсестра сообщила, что если кому-то нужно будет заряжать телефон, то за это придется заплатить 50 копеек, — рассказывает девушка. — Насколько правомерно брать с пациентов плату за это?

Журналисты обратились за комментарием к руководству больницы. Там пояснили, что у них действительно совершенно официально существует такая платная услуга. Кроме того, есть прейскурант и на работу телевизора, планшета, чайника и других электроприборов.

— Да, у нас есть прейскурант платных услуг, на основании которого за один час работы зарядного устройства для мобильного телефона мы взимаем плату 23 копейки, — говорит заместитель главного врача по медицинской части Миорской центральной районной больницы Светлана Бирюкова. — Этот прейскурант утвержден с 1 сентября 2017 года. Все оплаты проводятся официально, через кассовый аппарат. Люди сами подсчитывают, сколько часов заряжали телефон, а потом идут и платят.

По словам Светланы Бирюковой, иногда пациенты не хотят идти оплачивать услуги сами. Кассовый аппарат находится в поликлинике, а это другое здание.

— Поэтому старшая медицинская сестра собирает оплату, несет в другое здание и проводит все через кассовый аппарат, а потом в тот же день приносит платившим чеки, — поясняет замглавврача. — Все чеки у нас тоже хранятся и в электронном варианте, и в бумажном. Кроме того, ведется журнал, куда все записывается: кто, какую сумму и за что заплатил.

Светлана Бирюкова подчеркнула, что «пациенты платят даже по более низкому тарифу, чем это должно стоить».

— Это неучтенная электроэнергия, она не дается просто так лечебным учреждениям, — говорит медик. — Есть расценки на работу и других приборов. К примеру, час пользования телевизором, ноутбуком или планшетом стоит 11 копеек, это уже с НДС. Радиоприемника — 8 копеек. Электрочайника, как и зарядки для мобильного, — 23 копейки.