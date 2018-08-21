СМИ: Организатор «убийства» Бабченко Борис Герман признал вину 6 21.08.2018, 12:26

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Борис Герман

Фото: epa

Бизнесмен пошел на сделку со следствием.

Киевский бизнесмен Борис Герман, которого подозревают в организации теракта, в результате которого должен был быть убит в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко, признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

Эту информацию Цензор.Нет подтвердили несколько источников.

Но условия соглашения со следствием источники не раскрывают.

Адвокат Бориса Германа Евгений Солодко отказался комментировать эту информацию, ссылаясь на то, что подписал обязательство о неразглашении информации.

Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.