МТС с 1 сентября повышает тарифы на свои услуги

МТС с 1 сентября повышает тарифы на свои услуги9
- 21.08.2018, 12:30
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Изменения коснутся стоимости основных и дополнительных услуг.
МТС проинформировал абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи до 2,9 процента к уровню текущих тарифов с 1 сентября 2018 года.
Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.
Повышение обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений в целях повышения качества услуг.
Информация о новых тарифах для физлиц и юрлиц размещена на официальном сайте компании МТС. Подробности можно узнать в салонах связи, а также позвонив в контактный центр.