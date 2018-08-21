МТС с 1 сентября повышает тарифы на свои услуги 9 21.08.2018, 12:30

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Изменения коснутся стоимости основных и дополнительных услуг.

МТС проинформировал абонентов о повышении тарифов на основные услуги сотовой связи до 2,9 процента к уровню текущих тарифов с 1 сентября 2018 года.

Изменится стоимость основных услуг электросвязи и некоторых дополнительных услуг. Тарифы на фиксированную связь и роуминг останутся без изменений.

Повышение обусловлено развитием инфраструктуры и внедрением новых технологических решений в целях повышения качества услуг.

Информация о новых тарифах для физлиц и юрлиц размещена на официальном сайте компании МТС. Подробности можно узнать в салонах связи, а также позвонив в контактный центр.