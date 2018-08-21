Благодаря своей причудливой привычке кот стал звездой Сети 3 21.08.2018, 12:33

2,295

Его хотят взять в свой дом тысячи семей.

Бруно, 7-летний кот, который в данный момент живет в приюте в Иллинойсе (США), прославился в интернете благодаря своей причудливой привычке, пишет 120.su.

Животное обожает сидеть и стоять на задних лапах, и этот трюк, снятый сотрудниками приюта на видео, очень понравился зрителям. У Бруно полидактилия, а это значит, что на лапках у него имеются лишние пальцы. Кроме того, ему не мешало бы немного сбросить вес. Во всём остальном он здоровый и милый кот — ну, разве что немного ленивый и не слишком любящий активные игры.

С тех пор, как видеоролик с Бруно появился в интернете, в приют обратились тысячи семей со всей страны, пожелавшие взять кота к себе. В данный момент сотрудники ищут наилучший вариант, не забывая, конечно, советоваться с самим Бруно.