Виктор Шендерович: Моя историческая родина - Беларусь 2 21.08.2018, 13:39

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Виктор Шендерович

Российский писатель и публицист выступит в Минске.

Известный российский писатель, сатирик и телеведущий Виктор Шендерович сообщил в «Фейсбуке», что собирается в Минск на концерт 25 октября - на выступление, которое ранее было отменено:

- Моя историческая родина - конечно, Беларусь. Бабушки-дедушки все тамошние: Мозырь, Гомель, Могилев, Бобруйск. И чудесным образом, первым исполнителем главной роли в моей пьесе об этих советско-еврейских эмиграционных рефлексиях "Потерпевший Гольдинер" - в Чикаго, в 2011 году - стал минчанин. Сейчас ее репетируют в Лондоне Олег Сидорчик и Анастасия Зиновиева, тоже белорусы.

С Настей и не менее прекрасной Алексией Мaньковской я работал весной над пьесой "Какого черта" - то-то было счастье!

На этих туманных берегах вообще собралась нехилая белорусская театральная компания во главе с Владимиром Щербань.

А пока они покоряют Альбион, я таки, похоже, прилечу в Минск на концерт, отмененный и снова чудесно назначенный по отмашке из Вискулей, ибо воля Его переменчива, а планы непредсказуемы.

Но не мое дело слюнявить палец и гадать о направлениях ветра. Мое дело, если все сложится, приехать с концертом на историческую родину...

Так что, дорогие белорусы, милости просим: 25 октября в Минске. И может быть - еще один концерт, то ли в Гомеле, то ли в Витебске...

Обещаю держать в курсе. Будет афиша - повешу.

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