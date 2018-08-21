В западной Германии средняя зарплата выросла до 35 тысяч евро в год 3 21.08.2018, 13:48

Эта цифра на пять тысяч евро выше, чем на востоке.

Работники в бывших коммунистических землях Восточной Германии работают дольше и зарабатывают меньше, чем их соотечественники на западе страны.

Об этом пишет DPA со ссылкой на федеральные и земельные данные.

В землях бывшей Восточной Германии график работников в 2017 году в среднем был на 67 часов дольше, чем на Западе, свидетельствует статистика.

В то же время годовая валовая заработная плата на одного работника в десяти западных землях составляла не более 35 тыс. евро - почти на 5000 евро выше средней заработной платы на востоке.

Западная Германия и бывшая коммунистическая Восточная Германия официально воссоединились в 1990 году, через год после падения Берлинской стены.

Экономический разрыв сохранялся в течение многих лет после воссоединения, даже когда так называемый сбор солидарности взимался с каждого немецкого налогоплательщика, чтобы помочь стимулировать развитие экономики и инфраструктуры на востоке.

Количество рабочих мест в Германии достигло рекордно высокого уровня во втором квартале 2018 года, что подчеркивает силу рынка труда, который стимулирует рост заработной платы, и потребительский подъем в крупнейшей экономике Европы.

Чрезвычайно длительный цикл экономического роста, продолжающийся уже девятый год, в сочетании с нехваткой людей трудоспособного возраста означает, что во многих компаниях заканчиваются соответствующие кадры.

Коалиционное правительство канцлера Ангелы Меркель планирует принять в этом году закон "Об иммиграции", который призван помочь квалифицированным работникам из-за пределов Европейского Союза приехать в Германию и подать заявку на работу.