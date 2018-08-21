Как белоруска возвращала пылесос, который мама-пенсионерка купила за $850 2 21.08.2018, 13:57

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История одной покупки в Ратомке.

Гродненские предприниматели продолжают ездить по стране на микроавтобусах. По их словам, они продают не одеяла с кастрюлями, а здоровье. Одной из покупательниц в Ратомке стала мама Елены. Увидев содеянное, дочь в первый же выходной отправилась в Гродно с новым пылесосом, чтобы поменять его обратно на 1700 рублей, пишет onliner.by.

— Маме позвонили и пригласили на презентацию 15 августа в местный Дом культуры. Ближе к 22:00 ее привезли домой вместе с большой коробкой, — рассказывает Елена. — Я сразу набросилась на них, мол, мошенники, что же вы делаете! А они ответили, что я зря нервничаю. Во-первых, мама моя — человек самостоятельный и дееспособный. Во-вторых, мы сможем вернуть технику в течение 2 недель.

По словам Елены, вечером ее 83-летняя мама быстро устает. Операция по карте была проведена примерно в 21:30, в этом время она уже ложится спать.

— Деньги на карточке были, потому что мама живет со мной и не тратит пенсию. Она запуталась и подумала, что пылесос стоит на старые деньги 1 700 000.

Вчера Елена села в машину и поехала сдавать дорогую и ненужную вещь.

— Здесь было много людей. Кто-то с пылесосами, другие с одеялами. Почти все — пожилые люди или приехали от их имени. Кому-то отдали деньги сразу, но многим — с рассрочкой. Поэтому им возвращали 10 рублей и разрывали договор. Когда дошло дело до меня, очень вежливо отказали. Сказали, что пылесос — это сложная бытовая техника, которая не подлежит обмену и возврату. Директора, сказали, не было: у него приемные дни по средам. Предложили написать заявление, которое они будут рассматривать.

В ответ женщина вызвала милиционера. Он пришел.

— В конце оставались двое: я и мужчина из Лидского района, тоже с пылесосом, но купленным еще раньше. После того как пришел милиционер, ситуация изменилась. «Нашелся» директор, компания согласилась вернуть деньги мне. А второму мужчине — нет, на основании того, что 2 недели после покупки прошли. Я заявление писать не стала, только какую-то объяснительную для милиционера, в которой было написано, что он приходил, собственно.

Ради интереса мы вбили характеристики пылесоса Welmax в каталог Onliner.by. Получилось вот что и вот по какой цене. По такой же цене новый Welmax продают поляки на Allegro.pl. Это просто для ориентира — покажите родителям и бабушкам.