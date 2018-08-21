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В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель

  • 21.08.2018, 14:01
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иллюстрационное фото Ints Kalnins / Reuters

Пилот был вынужден катапультироваться.

Шведский многоцелевой истребитель JAS Gripen потерпел крушение после столкновения с птицей на юге Швеции, сообщает Radio Sweden в Twitter. Самолет разбился около Карлскро(ны — в 160 км к востоку от Мальмё, третьего по величине города Швеции, уточняет AP.

«Шведский истребитель JAS Gripen потерпел крушение в южной Швеции около Роннебю после столкновения с птицей. Пилот катапультировался и отправлен в больницу для проверки», — говорится в сообщении Radio Sweden.

По словам министра обороны Швеции Петера Хультквиста, которого цитирует Radio Sweden, «сейчас все беспокоятся за пилота» JAS 39 Gripen. Он сообщил, что летчик действовал в соответствии с инструкцией. Министр также отметил, что катапультировавшегося летчика смогли очень быстро найти и эвакуировать с помощью вертолета поисково-спасательной службы, что также говорит об эффективности ее работы.

Как отмечает The Local, пилот, которого доставили в больницу, находится в хорошем состоянии «с учетом сложившихся обстоятельств».


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