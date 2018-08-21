Андрей Стрижак: Давайте покажем, что нас много и мы солидарны 21.08.2018, 14:08

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

В пятницу будет оглашен приговор по «делу профсоюзов».

Об этом зампред Гомельского профкома РЭП Андрей Стрижак написал в «Фейсбуке»:

- Через три дня мы узнаем, насколько «слепа» и беспристрастна наша Фемида в «деле профсоюзов». Никаких иллюзий относительно независимости суда я не питаю, однако, общая строгость приговора зависит от многих факторов - желания/нежелания властей усугублять конфликт с международным профсоюзным сообществом, ухудшать свой имидж в глазах западных партнеров, от реакции общества внутри страны.

Последнее - наша часть ответственности. Приходите на Семашко 33 в 12.00, 24.08, чтобы показать что нас много и мы солидарны. Буду ждать всех.