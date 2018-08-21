Сержант, который нашел тело Коржича, знал его с детства 1 21.08.2018, 14:22

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Александр Коржич

Они познакомились в Солигорске 10 лет назад, а в октября 2017 года Заяц обнаружил Коржича в петле.

23-летнего Андрея Зайца будут допрашивать в суде по делу Александра Коржича последним, передает «Еврорадио».

В зал суда сержант прибудет из исправительной колонии ― в настоящее время он отбывает наказание по делу о дедовщине. По версии следствия, те случаи не связаны со смертью Коржича. В этот раз Заяц прибудет в суд в статусе свидетеля.

И уже в этом есть странность: в ноябре 2017 года Светлана Коржич, мать погибшего пинчанина, назвала фамилию Зайца в числе задержанных по делу о смерти ее сына! А из других источников журналистам стало известно, что именно Андрей Заяц вечером 3 октября обнаружил Александра Коржича повешенным в подвале медроты на территории 72-го учебного центра в Печах.

До сих пор эта информация не была официально подтверждена. Но 20 августа Вадим Лолуа, гособвинитель по «делу Коржича», подтвердил, что именно Андрей Заяц обнаружил тело рядового в петле.

Сержант участвовал в следственных экспериментах по «делу Коржича».

— Сидел, плакал, руки тряслись. [На следственном эксперименте] я задавала вопросы, как он его нашел, ― рассказывает Светлана Коржич. ― Сказал так: «Я был на дежурстве, меня послали за шанцевым инструментом. Я осмотрелся, было темно, стал подсвечивать, и увидел труп мальчика. Я думал, что это манекен». Я у него спрашиваю: «Каким он был? Связанным или нет?». Он сказал, что ноги были связаны — это однозначно, но там табуретки не было. Это было в 17:00, это же темно уже было. Куда его могли послать, за каким инструментом?»

Александр Коржич проходил службу в 3-й школе 72-го учебного центра в Печах, а Заяц ― в 307-й школе. Школы расположены в разных воинских частях и в разных зданиях. Обе казармы находятся приблизительно в пяти минутах ходьбы от медроты, где нашли тело рядового.

Случайно оказаться в помещении, где было найдено тело Александра Коржича, довольно сложно. Оно не было закрыто на замок, но не использовалось, поэтому туда долгое время никто не заходил ― напомним, следствие установило, что рядовой провисел в петле целую неделю. Потерпевшие говорили на суде, что инвентарь для уборки хранился сразу за входом в подвал, с правой стороны. А тело Александра Коржича было найдено в глубине подвала.

За что уже осужден сержант Андрей Заяц

Приговор Андрею Зайцу вынесен еще 18 мая 2018 года судом Борисовского района Минской области. Сержанта признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями ч.1 ст.455 («Злоупотребление властью»), ч.2 ст.455 («Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием») Уголовного кодекса. Сержанта отправили в исправительную колонию усиленного режима на 3 года без конфискации имущества.

Из уголовного дела Светлана Коржич выписала некоторые показания:

— Заяц собирал деньги за стирку боевой одежды, заставлял покупать военнослужащих срочной службы за возможность сходить в магазин продукты. Заяц пытался морально унизить солдат, мог оскорбить, просто придраться или спросить, почему не улыбаешься или, наоборот, почему улыбается человек.

Из показаний военнослужащего Юрия Сахарчука:

— По поводу Зайца могу сказать, что он был командиром моего отделения, то есть самый главный из сержантов моего взвода. Заяц со своими сержантами не общался. Он замкнутый, высокомерный, хитрый. Очень хитрый. Наш взвод его не интересовал, ему было безразлично, что мы делаем и что делают с нами. Он вечно витал в облаках, думал о своем, думал о том, как нажиться на солдатах. Он мог сидеть на стуле и по два часа смотреть в одну точку. Почему он так делал, не знаю. Думаю, у него были психические отклонения.

Есть в деле и такая характеристика:

«Сержант Заяц ни с кем не общался, разговаривал сам с собой. Был случай, когда он ходил голым по казарме в присутствии майора-психолога. Агрессивным Заяц не был».

Также Светлана Коржич зачитывает из показаний историю, когда Заяц, наблюдая, как солдат чистит оружие, «подходил к окну, целился и якобы стрелял. При этом издавал звуки выстрелов». «Это он делал на протяжении 15-20 минут, то есть всё то время, пока я чистил оружие», — заканчивает показания солдат.

Андрей Заяц знал Александра Коржича с детства

Светлана Коржич говорит, что ее сын был знаком с Андреем Зайцем задолго до службы в армии. Когда Саше Коржичу было 10-11 лет, он ездил в Солигорск в гости к семье маминой подруги, с которой Светлана проучилась восемь лет.

Некоторое время назад эта женщина позвонила Светлане Коржич и спросила, приезжала ли к ней мать Зайца. Оказалось, что семья сержанта живет на одной лестничной клетке с подругой Светланы. Тогда, во время поездок в Солигорск, парни и познакомились. Однако сам Заяц, по словам Светланы Коржич, отрицает, что знал Александра до армии.

В первые дни после того, как тело Александра Коржича было найдено, и этот случай дедовщины приобрел огласку, на связь с близкими рядового вышла неизвестная девушка. Она рассказала, что в материалах проверки уже есть фамилия предполагаемого убийцы, установленная по горячим следам. Это, мол, и есть тот самый военнослужащий, который нашел Сашу повешенным в подвале медсанчасти.

— Его беспокоило, что прошло время, а Коржича никто не ищет. Он допускал, что жертва смогла освободился из петли и уже дает показания. И тогда сам пошел в подвал, якобы за веником (хотя известно, что инвентарь для уборки сложен в другом месте), а на самом деле, чтобы убедиться в собственной безопасности, — утверждает девушка.

Также она рассказала, что этот военнослужащий вел дневник на английском языке, в котором описал подробности убийства Александра Коржича. Похожими свидетельствами делились военнослужащие из части, в которой служил Коржич. Однако в настоящее время связи с этой девушкой нет, а ее страница «ВКонтакте» удалена.