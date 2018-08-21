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Видеофакт: В Украине создали новый военный вертолет

  • 21.08.2018, 14:27
  • 1,627

В ближайшее время модель запустят в серийное производство.

На соревнованиях в Запорожье представили новый украинский вертолет для поисковых, спасательных и военных миссий.

На данном этапе он только проходит испытания. Однако, пилоты уверяют: если такая техника появится в нашем воздухе, это станет настоящим переворотом в украинской авиации, сообщает ТСН.

По мнению летчиков, уже в ближайшее время этот вертолет может дать фору любым зарубежным аналогам.

В ближайшее время эту модель запустят в серийное производство.


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