Видеофакт: В Украине создали новый военный вертолет
- 21.08.2018, 14:27
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В ближайшее время модель запустят в серийное производство.
На соревнованиях в Запорожье представили новый украинский вертолет для поисковых, спасательных и военных миссий.
На данном этапе он только проходит испытания. Однако, пилоты уверяют: если такая техника появится в нашем воздухе, это станет настоящим переворотом в украинской авиации, сообщает ТСН.
По мнению летчиков, уже в ближайшее время этот вертолет может дать фору любым зарубежным аналогам.
В ближайшее время эту модель запустят в серийное производство.