«Пражская весна» и крах СССР тесно связаны» 21.08.2018, 14:43

Воспоминания дипломата, который выступил против ввода ввойск.

Член Совета Федерации, экс-посол России в США и бывший уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин в августе 1968 года являлся старшим референтом в чехословацкой редакции журнала "Проблемы мира и социализма".

Работая в столице ЧССР, он был очевидцем "Пражской весны"и выступил против ввода советских войск в страну. Накануне 50-летия тех трагических событий Лукин объяснил DW значение "Пражской весны", а также высказался относительно последствий ее подавления.

- Вспоминая то время, "Пражскую весну", чего хотели тогда жители Чехословакии?

- То, чего они хотели, они сформулировали очень четко: они хотели социализм с человеческим лицом. Возможно это или нет - я до сих пор не знаю. Они хотели обновления, хотели осовременить свою жизнь, сделать ее адекватной времени. Они не были невежественными относительно того, что происходило рядом - в Западной Германии, в Австрии. Они считали, что можно приспособить то, что они считали достижениями социализма и социальной политики, к большей свободе мнений, выражению их без каких-либо преследований, к свободным выборам.

- Как люди в СССР, в частности в Москве, относились ко всему этому, они разделяли такие надежды?

- Если вы имеете в виду интеллигенцию, то значительная ее часть относилась к тому, что происходило в Чехии, с большим сочувствием. Тем более, что эти события в Праге происходили не на пустом месте. Это было после хрущевской оттепели. Значительная часть нашей интеллигенции хотела того же самого.

В том, что происходило в Праге, они видели, с одной стороны, продолжение десталинизации. А с другой - уход ее дальше, более глубокие изменения. Но это - интеллигенция. Что касается простого народа, то я бы не сказал, что он был очень активен в этом плане. Думаю, что тут была высокая степень доверия официальной пропаганде, которая исходила из того, что "Пражская весна" - это западный заговор, нацеленный на расшатывание устоев социалистического лагеря.

- Вы в то время находились в Праге. Что вы почувствовали, когда узнали, что советские танки вошли в этот город?

- Удивление и разочарование. Не скрою, я не ожидал, что тогдашнее советское руководство примет такое решение. Я надеялся, что все обойдется, думал, что удастся договориться. Тем более, что в начале "Пражской весны" не кто иной как руководитель СССР Леонид Брежнев сказал, что это ваше дело. И лозунги с этой цитатой Брежнева висели в Праге.

А разочарование было потому, что это было крушение идеалов, так как я в основном разделял идеи о том, что социализм можно улучшить, придать ему человеческое лицо, сделать более гуманным, демократичным. Это был крах иллюзий.

- Почему?

- Потому что подобное грубое применение силы в отношении народного волеизъявления тесного союзника и друга, в отношении страны, где были давнишние пророссийские настроения, на мой взгляд, являлось большой ошибкой и серьезным моральным проступком.

- Как реагировали на вторжение пражане?

- Очень похоже - с удивлением и полным смятением. Вторжение произошло ночью, люди просыпаются и видят, что вокруг зданий стоят танки. А из танков выглядывают солдаты и офицеры и говорят, что мы пришли вас спасти от вторжения Запада. Какое вторжение, какие контрреволюционеры, нет тут ничего такого, мы живем нормальной жизнью, это ошибка, умопомрачение - так пражане и на плакатах писали. Люди сначала были в шоке, и он переходил в более глубокие чувства - недоброжелательности, преодоления симпатий к близкому народу, стране, которая освободила их от фашизма.

Парадокс состоял в том, что когда пять государств Варшавского договора ввели войска в Чехословакию, среди них была и ГДР (как утверждают историки, от ввода военных ГДР в Чехословакию в последний момент было решено отказаться, они играли роль резерва на границе, а в Чехословакии находилась оперативная группа ННА ГДР из нескольких десятков военнослужащих. - Ред.). А ведь, прямо скажем, чехи были под влиянием событий, которые происходили в 20-м веке, - гитлеровского нашествия, оккупации Чехословакии. Все эти чувства всплыли на поверхность, и смятение начало переходить в недовольство и раздражение. Это был очень большой политический и моральный проигрыш для моей страны.

- Как выоцениваете историческую значимость тех событий для российской демократии сегодня?

- Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что речь сейчас не идет о современных делах. Это отдельная история. Как известно, произошел ввод войск СССР и его союзников в Чехословакию. Ни СССР, ни Чехословакия больше не существуют. Исторически это был морально неправильный поступок и большая политическая ошибка, которая сыграла серьезную роль в дальнейших событиях.

В 1968 году случилась интервенция в Чехословакию, в 1979 году - ввод войск в Афганистан, а в 1991 году СССР распался. Между этими событиями существует большая связь. Я глубоко убежден, что расставание с миром, сложившимся после Второй мировой войны, протекало бы гораздо мягче и благоприятнее, в том числе и для нашей страны, если бы мы дали более или менее свободно развиваться "Пражской весне", а также экономическим реформам в Венгрии.

Если бы все это происходило более гладко, если бы, условно говоря, имел место постепенный и согласованный демонтаж как Варшавского договора, так и НАТО, и замена чем-то вроде более эффективной ОБСЕ, то ситуация пошла бы в другом направлении, не было бы многих проблем, которые сейчас существуют и осложняют международную жизнь.

Поэтому историческая значимость "Пражской весны" очень велика. Конечно же, те события повлияли на многие последующие конфликты. Я думаю, что было бы очень хорошо всем извлечь уроки из тех событий.