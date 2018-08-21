The Washington Post назвала лучшие фильмы 21-го века 21.08.2018, 15:06

Фильмы ХХI века должны занять важное место в истории кинематографа.

Редакция издания The Washington Post (перевод — nv.ua) составила список из 23 лучших фильмов, снятых в XXI веке. Рейтинг получил название Новый канон.

Составители подборки решили доказать, что в рейтинги лучших фильмов в истории кино могут входить не только такие признанные ленты прошлого века, как, например, Головокружение Альфреда Хичкока и Гражданин Кейн Орсона Уэллса, но и более современные картины.

Авторы списка утверждают, что фильмы ХХI века тоже достойны внимания зрителей и должны занять важное место в истории кинематографа.

«Это перечень признанных фильмов, которые помогли сформировать кинематографический язык, сумели передать дух времени и выдержали испытание историей. Они стали настоящим примером в области эстетики, техники, грамматики и вкуса», - говорят эксперты The Washington Post.

Издание также отмечает, что фильмы представлены без четкой иерархии, в произвольном порядке.

Лучшие фильмы ХХI века по версии The Washington Post:

Дитя человеческое, режиссер Альфонсо Куарон (2006)

25-й час, режиссер Спайк Ли (2002)

Повелитель бури, режиссер Кэтрин Бигелоу (2008)

Майкл Клейтон, режиссер Тони Гилрой (2007)

Лабиринт Фавна, режиссер Гильермо дель Торо (2006)

Нефть, режиссер Томас Пол Андерсон (2007)

Отрочество, режиссер Ричард Линклейтер (2014)

4 месяца, 3 недели и 2 дня, режиссер Кристиан Мунджиу (2007)

Старая радость, режиссер Келли Райкардт (2006)

Вечное сияние чистого разума, режиссер Мишель Гондри (2004)

Голод, режиссер Стив Маккуин (2008)

Можешь рассчитывать на меня, режиссер Кеннет Лонерган (2000)

Старикам здесь не место, режиссеры братья Коэн (2007)

Меня там нет, режиссер Тодд Хейнс (2007)

Особое мнение, режиссер Стивен Спилберг (2002)

Дюнкерк, режиссер Кристофер Нолан (2017)

Ферма Мадбаунд, режиссер Ди Рис (2017)

В центре внимания, режиссер Том Маккарти (2015)

Сын Саула, режиссер Ласло Немеш (2015)

Истории, которые мы рассказываем, режиссер Сара Полли (2013)

Туман войны, режиссер Эррол Моррис (2003)

Семейка Тененбаум, режиссер Уэс Андерсон (2001)

Унесенные призраками, режиссер Хаяо Миядзаки (2001)