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Минчане устроили давку ради бесплатного мороженого на открытии магазина

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  • 21.08.2018, 15:40
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Люди рвали коробки, толкались и раскидывали упаковки.

На днях открытие нового магазина на улице Корженевского в Минске переросло в нечто очень непристойное. Привычная, казалось бы, акция с дегустацией продуктов закончилась давкой, вырыванием коробок и салютами мороженого, что, естественно, попало на видео, пишет onliner.by.

Заставляющий краснеть ролик на YouTube выложила Татьяна Буланова. На записи кто-то со стороны дверей магазина бросает упаковки мороженого, покупатели же активно за них сражаются. Со стороны кажется, что «одаривают» людей именно сотрудники магазина, однако в самой компании утверждают, что все это дело рук покупателей.

Открытие магазина немного задерживалось по техническим причинам. Мы просто хотели цивильно угостить людей мороженым, провести нормальную дегустацию, вынести столы. Но люди оказались какими-то агрессивными, начали это мороженое раздирать, рвать коробки. Потом кто-то с задних рядов начал кричать, что им не хватило, покупатели у дверей в ответ стали раскидывать упаковки, «угощая» всех, — прокомментировала видео маркетолог магазина «Трио» Ирина Тиник.


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