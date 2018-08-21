Минчане устроили давку ради бесплатного мороженого на открытии магазина 15 21.08.2018, 15:40

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Люди рвали коробки, толкались и раскидывали упаковки.

На днях открытие нового магазина на улице Корженевского в Минске переросло в нечто очень непристойное. Привычная, казалось бы, акция с дегустацией продуктов закончилась давкой, вырыванием коробок и салютами мороженого, что, естественно, попало на видео, пишет onliner.by.

Заставляющий краснеть ролик на YouTube выложила Татьяна Буланова. На записи кто-то со стороны дверей магазина бросает упаковки мороженого, покупатели же активно за них сражаются. Со стороны кажется, что «одаривают» людей именно сотрудники магазина, однако в самой компании утверждают, что все это дело рук покупателей.

— Открытие магазина немного задерживалось по техническим причинам. Мы просто хотели цивильно угостить людей мороженым, провести нормальную дегустацию, вынести столы. Но люди оказались какими-то агрессивными, начали это мороженое раздирать, рвать коробки. Потом кто-то с задних рядов начал кричать, что им не хватило, покупатели у дверей в ответ стали раскидывать упаковки, «угощая» всех, — прокомментировала видео маркетолог магазина «Трио» Ирина Тиник.