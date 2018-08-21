Завтра будет до +25°С 21.08.2018, 15:47

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

22 августа погоду Беларуси будет определять антициклон, сформированный в прохладной воздушной массе. Ожидается переменная облачность, сообщает Гидромет.

Без осадков. Ветер: ночью северо-западный, умеренный, по востоку страны порывистый; днем слабый. Утром местами слабый туман. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+13°С, в отдельных районах до +5..+7°С, во второй половине дня температура составит от +18°С по северо-востоку до +25°С по юго-западу республики. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

23 августа сохранится влияние антициклона, смещающегося с Беларуси на центральные районы европейской части России. Осадков не ожидается. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по востоку до +13°С по юго-западу страны, максимальная днем +20..+27°С.

24 августа погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем на юго-западные районы республики ожидается поступление очень теплых и неустойчивых воздушных масс с юга. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по западу Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем по западной половине порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, по востоку +6..+8°С; максимальная днем +21..+28°С, по юго-западу до +30°С.