Видеохит: Американец покорил огромную волну на надувном матрасе

Видеохит: Американец покорил огромную волну на надувном матрасе1
- 21.08.2018, 16:34
В Калифорнии на видео попал мужчина, «оседлавший» гигантскую волну на матрасе.
Американец, отдыхавший на побережье Южной Калифорнии стал звездой. Мужчина смог справиться с разбушевавшейся стихией на надувном матрасе, сообщает korrespondent.net.
Инцидент произошел на пляже в округе Ориндж и попал на видео. Ролик сняли очевидцы, сопровождая съемку возгласами и аплодисментами.
На кадрах видно, как мужчина покоряет большую волну на надувном матрасе, а серферов на досках сносит водным потоком.
Туристы, снявшие ролик, не удержались и закричали "о Боже". Любителей покорять океан предупреждали о 3-4 метровых в этом районе.