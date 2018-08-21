Видеохит: Американец покорил огромную волну на надувном матрасе 1 21.08.2018, 16:34

В Калифорнии на видео попал мужчина, «оседлавший» гигантскую волну на матрасе.

Американец, отдыхавший на побережье Южной Калифорнии стал звездой. Мужчина смог справиться с разбушевавшейся стихией на надувном матрасе, сообщает korrespondent.net.

Инцидент произошел на пляже в округе Ориндж и попал на видео. Ролик сняли очевидцы, сопровождая съемку возгласами и аплодисментами.

На кадрах видно, как мужчина покоряет большую волну на надувном матрасе, а серферов на досках сносит водным потоком.

Туристы, снявшие ролик, не удержались и закричали "о Боже". Любителей покорять океан предупреждали о 3-4 метровых в этом районе.