Россия задержала более 150 иностранных судов в Азовском море 4 21.08.2018, 17:18

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Они направлялись в украинские порты.

По состоянию на 21 августа Россия задержала более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты в Азовском море. Как пишет gordonua.com, oб этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян. "У меня нет точных данных, но это, кажется, более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Российские пограничники продолжают осматривать те суда, которые идут в украинские порты в Азовском море", – сказал Слободян.

По словам представителя ведомства, Россия задерживает иностранные суда перед Керченским проливом. Корабли, которые направляются в украинские порты, очень долго получают разрешения для прохождения через пролив.

Он подчеркнул, что иногда им приходиться ожидать по несколько суток. В то же время суда, которые направляются в порты РФ в Азовском море, проходят Керченский пролив почти без задержек.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что Россия имеет право осматривать суда в рамках договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Договор 2003 года предусматривает, что Азовское море, которое является внутренними водами Украины и РФ, разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Согласно документу, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Соглашение о разграничении моря линией госграницы так и не было подписано.