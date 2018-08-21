Что делать, если у вас в руках оказались фальшивые деньги? 2 21.08.2018, 17:51

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Фото: bymedia

С начала года только в Витебской области выявили 55 фактов хождения поддельных купюр.

Характерной особенностью фальшивомонетничества на территории Витебской области и страны в целом на протяжении ряда лет является преобладание оборота поддельной иностранной валюты над национальной, пишет «Витебский курьер».

В большинстве случаев ввоз поддельной иностранной валюты производится в частном порядке так называемыми «добросовестными приобретателями»: гражданами, совершающими поездки за рубеж для работы, в туристических целях, посещения родных и близких, предпринимателями, закупающими импортные товары за пределами Республики Беларусь.

Как показывает практика, поддельная иностранная валюта, изымаемая на территории республики, изготавливается на высококачественном полиграфическом оборудовании. Безусловно, самой популярной подделываемой иностранной валютой остаются доллары США и рубли Центробанка России. Так, с начала года правоохранители области выявили 55 фактов хождения поддельных купюр.

УВД Витебского облисполкома просит проявлять бдительность при осуществлении операций с наличными деньгами, так как основная масса фальшивых банкнот сбывается на рынках, в магазинах, а также при совершении незаконных сделок с иностранной валютой. Поэтому покупать иностранную валюту необходимо в банковских учреждениях и рассчитываться за товар только белорусскими рублями.

Уголовная ответственность

Статья 221 УК Республики Беларусь «Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг»:

- изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, - номинированных в иностранной валюте, наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Что делать, если в руках фальшивка?

- не возвращать деньги передавшему лицу;

- если возможно, принять меры к задержанию;

- запомнить приметы сбытчика;

- немедленно позвонить в милицию по телефону 102.

Если обнаружили подделку спустя время, обратитесь в милицию! Ваша помощь может стать полезной в поимке фальшивомонетчика. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть купюру, иначе будете привлечены к ответственности.