Зинаида Михнюк: Уровень жизни падает, народ нищает, а ФПБ молчит 5 21.08.2018, 18:08

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Самые важные для жизни людей вопросы в Беларуси не выполняется.

Лидер Брестского областного профсоюза РЭП просит включить ее в комиссию для коллективных переговоров по Соглашению между Брестским облисполкомом, нанимателями и профсоюзами, передает praca-by.info.

В Бресте белорусские независимые профсоюзы, объединенные в Белорусский Конгресс Демократических профсоюзов (БКДП), хотят на равных участвовать в принятии важных решений для жителей Бреста и области: о ценах, зарплате, контрактах и т.д. Для этого они хотят участвовать в разработке соглашения между чиновниками, нанимателями и профсоюзами, подписать это соглашение и следить за тем, как оно будет выполняться. Такие трехсторонние соглашения подписываются каждые два года, но в них всегда участвовали только профсоюзы из ФПБ (так называемые «провластные» профсоюзы). Сейчас активисты БКДП хотят изменить эту ситуацию.

Лидер РЭП по Брестской области Зинаида Михнюк объяснила, чем важно трехстороннее областное соглашение и зачем Конгресс хочет в нем участвовать:

– Важно, чтобы Конгресс демократических профсоюзов участвовал в соглашении наряду с ФПБ как второй профсоюзный центр. Трехстороннее областное соглашение – хороший документ; он содержит положения тарифного соглашения плюс индивидуальные возможности для каждой области Беларуси. Например, в нем есть положение о том, что если человек работает давно и без замечаний, ему должны продлевать контракт не на один год, а на три года.

Зинаида Михнюк говорит, что присоединением к соглашению они создадут прецедент:

– Будем выдвигать свои предложения: например, чтобы ставка 1 разряда была равна прожиточному минимуму, и другие предложения по улучшению положения наемных работников в Брестской области. В аналогичной комиссии по выработке коллективного договора я уже работала на «Светотроне». Сначала обсуждения проходят во всех цехах, потом эти предложения подаются в комиссию, и комиссия формирует заводской коллективный договор. А из этих коллективных договоров создается трехстороннее областное соглашение.

На этот документ профсоюз РЭП иногда ссылается в суде, пояснила Зинаида Михнюк:

– Важно, чтобы мы были подписантами. Наступит такой момент, когда РЭП на суде будет ссылаться на областное соглашение, и у нас спросят, участвовали ли мы в переговорах, подписывали ли его – какое мы имеем к нему отношение. Профсоюз РЭП хотел бы ссылаться в суде на областное соглашение, как одна из его сторон, как равноправные партнеры.

Профсоюзный лидер добавила, что участники соглашения еще и должны следить за тем, как оно выполняется:

– В Генеральном соглашении написано: чтобы повысились цены, сначала должны повыситься зарплаты, потом – пенсии, и только потом – цены. А у нас все время повышаются цены, и зарплаты с пенсиями не успевают за ними. Генеральное соглашение не выполняется! Профсоюз РЭП постоянно делает заявления, проводит пикеты и митинги – потому что мы считаем, что уровень жизни падает, народ нищает, а ФПБ молчит. Хотя Генеральное соглашение в этих вопросах, самых важных для жизни людей, не выполняется. Значит, мы будем тормошить стороны соглашения на уровне области, если мы туда попадем. Мы будем следить, чтобы это трехстороннее областное соглашение выполнялось.

Цель своей работы Зинаида Михнюк видит в налаживании диалога между работниками, нанимателями и чиновниками:

– Вся наша деятельность направлена на налаживание социального партнерства с нанимателями, с властью. Нельзя все время жить в состоянии войны! В той же Орше после тунеядских протестов проводили «круглые столы».

Зинаида Михнюк считает, что шансы войти в комиссию вполне реальны.