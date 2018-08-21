Россия отказалась обсуждать обмен заключенными с Украиной 3 21.08.2018, 18:16

1,030

Москва отклонила предложение Украины о том, чтобы встретиться в Минске и обсудить обмен заключенными.

"К сожалению, российская сторона и Татьяна Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины о передаче РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных", - написала представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе Ирина Геращенко во вторник, 21 августа, в своем Facebook, передает DW.

Ранее украинская сторона сообщала о том, что 22 гражданина РФ, отбывающих наказание в Украине, обратились к президенту России Владимиру Путину с ходатайствами об обмене на украинских политзаключенных. Ирина Геращенко сообщила, что направила их обращения в ОБСЕ, МИД РФ, гуманитарной подгруппе и Трехсторонней контактной группе. "России придется ответить на вопрос, собирается ли она позаботиться о судьбе своих граждан", - добавила Геращенко.

В список Киева по обмену заключенными также входит украинский режиссер Олег Сенцов, который держит голодовку в российской колонии с 14 мая.