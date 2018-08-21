Украина и США совместно будут строить самолеты 1 21.08.2018, 18:40

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Харьковский авиационный завод совместно с американской компанией будет производить самолеты для третьих стран.

Украина совместно с США будет строить в Харькове самолеты для третьих стран. Об этом сообщает “Укринформ” со ссылкой на Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США Валерия Чалого.

Посол отказался приводить детали, но уточнил, что производство будет проходить на Харьковском авиационном заводе. "Я могу сказать, что это Харьков. Это восстановление трех тысяч рабочих мест на заводе в Харькове... Заходит американская компания, которая совместно будет производить самолеты для третьих стран", - добавил Чалый.

Ранее сообщалось, что ГП Антонов и подразделение Boeing - компания Aviall - подписали договор о поставках комплектующих для самолетов. В рамках договоренностей, американская компания будет не только поставлять украинскому предприятию комплектующие, но также и обеспечит произведенные самолеты послепродажной поддержкой.

Поставки деталей для Антонова начнутся в конце следующего года. Ожидается, что этот контракт позволит предприятию производить 8 самолетов в год.

Также украинский авиационный завод планирует создать совместное предприятие с технологической компанией Turkish Aerospace Industry для проектирования, производства и испытания самолетов Ан-188.