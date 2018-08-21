Волк убежал из Беларуси и завел семью в Польше 21.08.2018, 19:40

Волк по кличке Рыжий осел в лесах на окраине Мазовецкого воеводства на полпути к Варшаве.

В ноябре 2017 года ученые надели на пять волков, живущих в Беловежской Пуще, GPS-ошейники, позволяющие отслеживать их перемещение. С того времени волк по кличке Михась ушел в Украину. Теперь стала известна судьба еще одного волка-эмигранта по кличке Рыжий, который эмигрировал в Польшу, пишет vouk.by.

В январе 2018 года Рыжий переплыл реку Нарев и ушел в Польшу. За два дня он прошел 50 километров. В итоге Рыжий осел в лесах на окраине Мазовецкого воеводства на полпути к Варшаве.

Почему волк ушел в Польшу? Возможно, он не смог найти себе самку или его потревожили охотники. Можно допустить, что волк был не местный и случайно попал на территорию пущи. В любом случае, в Польше охота на волков запрещена, поэтому Рыжий будет чувствовать себя более комфортно.

Исследователь Матей Шевчик побывал в местах, откуда Рыжий «отправлял» больше всего сигналов (а значит, где он проводил больше всего времени), и пришел к выводу, что Руды стал отцом нескольких волчат. Впрочем, окончательный ответ, кто являлся отцом этих волчат (Рыжий или другой волк из стаи, к которой он мог присоединиться), даст генетический анализ.