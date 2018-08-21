В Минске мужчина пытался украсть в подъезде велосипед, но уснул 21.08.2018, 20:15

Минчанин провел всего лишь два дня на свободе и попался на краже велосипеда.

Об этом сообщает «Минск-Новости».

Задержал злоумышленника сам потерпевший: он с сыном возвращался домой и у подъезда нос к носу столкнулся с мужчиной, выносящим его велосипед, который стоял на лестничной площадке 5-го этажа. Хозяин поинтересовался, куда незнакомец направляется с чужим транспортом, на что получил ответ: «На диагностику».

Гражданин выхватил из рук преступника свой двухколесник. От неожиданности тот потерял равновесие, упал на землю и даже не попытался подняться.

Потерпевший вызвал милицию и скорую. Приехавшие медики установили, что мужчина крепко спит. Проснувшись, он поведал, что в тот день употребил примерно 15 таблеток трамадола.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь, санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.