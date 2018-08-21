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Латвия и Эстония намерены взыскать с РФ ущерб за советскую оккупацию

  • 21.08.2018, 20:29
Фото: Flickr/ Troy David Johnston

Об этом говорится в заявлении министров юстиции обеих стран.

Латвия и Эстония рассматривают возможность выдвинуть требование к РФ о взыскании ущерба как правопреемницы СССР за советскую оккупацию.

Об этом говорится в заявлении министров юстиции обеих стран, подписанном после совместного заседания правительств Эстонии и Латвии и распространенном пресс-службой Министерства юстиции Эстонии, сообщает ERR.

Министры подчеркнули важность сохранения памяти о людских потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемницы Советского Союза.

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу ознакомил своего латвийского коллегу с юридическим исследованием возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права.

Глава латвийского министерства Дзинтарс Разначс, в свою очередь, ознакомил Рейнсалу с возможными мерами, которые могут быть сделаны по этому вопросу на уровне ООН.


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