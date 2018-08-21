Правозащитники проводят марафон солидарности с политзаключенными Беларуси 21.08.2018, 20:36

Неделя поддержки политических заключенных Беларуси проходит с 20 по 25 августа.

Волонтерская служба Правозащитного центра «Весна» проводит неделю поддержки политических заключенных Беларуси – с 20 по 25 августа, передает «Белсат».

В течение этого времени можно посетить офис «Весны» (Минск, пр. Независимости 78-а, 48) и подписать открытки, которые отправят политзаключенным.

Кроме того, 22 августа состоится мероприятие, в ходе которого презентуют истории политических заключенных со всего мира, а также можно будет пообщаться с бывшими белорусскими узниками совести.

Напомним, согласно правозащитникам, сейчас в белорусских тюрьмах находятся двое политзаключенных:

Дмитрий Полиенко. В октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске. В прошлом году Полиенко снова арестовали: суд отменил отсрочку и отправил Полиенко отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.

Михаил Жемчужный. Основатель «Платформ инновейшн» Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом на 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным якобы в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну; незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации; даче взятки.