37-летний директор минской гимназии стал замглавы Ленинского района 9 21.08.2018, 20:56

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Он будет курировать вопросы социальной сферы и идеологии.

Замглавы Ленинского района стал директор гимназии № 17 Виктор Довнар.

Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

37-летний Виктор Довнар будет курировать вопросы образования, идеологии, культуры, спорта и социальной защиты. До него этот пост занимала Галина Шкода.

Довнар в 2003 году окончил университет имени Максима Танка по специальности «психология» со специализацией «педагогическая психология». Работал педагогом-психологом, а затем заместителем директора по воспитательной работе СШ № 22. В 2007—2014 годах руководил СШ № 183. С 2014 года и до назначения на новую должность — директор гимназии № 17, которая находится в Серебрянке.

Напомним, что на посту директора гимназии он сменил Ромуальду Машук, которая ушла оттуда со скандалом. Так, в 2014 году между гимназией и руководством Ленинского района Минска разгорелся конфликт из-за увольнения директора. Как утверждала педагог, она была вынуждена написать заявление об уходе из-за «гонений» со стороны руководства. После этого около 40 учителей также написали свои заявления об уходе в поддержку педагога, а родители начали сбор подписей. Однако отстоять директора им все-таки не удалось.