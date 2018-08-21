В МАГАТЭ заявили о продолжении ядерной программы КНДР 21.08.2018, 21:07

Власти КНДР не прекратили развитие своей ядерной программы.

Об этом говорится в докладе главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано, передает РБК со ссылкой на Japan Times.

«Поскольку агентство все еще не получило разрешения на работу в КНДР, информация о ядерной программе Северной Кореи ограничена и с продолжением ядерной активности в стране этих данных становится все меньше», — говорится в сообщении.

Амано также подчеркнул, что продолжение ядерной программы КНДР и заявления страны вызывают «смертельное беспокойство» и глубокое сожаление.

Президент США Дональд Трамп и диктатор КНДР Ким Чен Ын 12 июня провели саммит в Сингапуре. После переговоров они подписали декларацию о достижении мира на Корейском полуострове. В июле спецслужбы США выяснили, что Северная Корея продолжает разработку по меньше мере двух межконтинентальных ракет в исследовательском центре рядом с Пхеньяном.

Позже Северная Корея заявила, что для денуклиаризации Корейского полуострова власти США должны решить проблему с плутонием в Японии. Речь идет о соглашении Вашингтона и Токио, согласно которому японская сторона получила право на переработку отработавшего ядерного топлива, производство плутония и обогащение урана. По данным КНДР, что на сегодняшний день у Токио имеются 47 т плутония, из которого можно сделать 7800 ядерных бомб.