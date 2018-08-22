«В Беларуси солдаты слишком много бездельничают на территории частей» 22.08.2018, 8:06

Поможет ли дело Коржича искоренить дедовщину?

Суд в Борисове наказал двумя годами колонии командира батальона за неприятие мер против издевательств над молодыми солдатами. Этот приговор стал очередным в ряде приговоров, вынесенных после масштабной проверки, которую спровоцировала смерть призывника Александра Коржича. Насколько серьезна проблема дедовщины в белорусской армии и насколько ее способны развязать теперешние чистки – задался вопросом «Белсат».

28 военнослужащих были осуждены за дедовщину в первом полугодии этого года. Это почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Из 28 осужденных реальные тюремные сроки за неуставные отношения и превышение власти получили двое – на пять и четыре года соответственно. Остальные отделались ограничением свободы, отсрочкой наказания или арестом на срок от одного до шести месяцев. По мнению бывшего политического призывника Франака Вечерки, проблема дедовщины в белорусской армии стоит остро.

«Трудно оценить, что было хуже всего. Чистка ли собственной зубной щеткой унитазов, или когда тебе на голову кладут подушку сзади и душат, или когда ты должен на доске от кровати прыгать, или когда на тебе ездит сержант», – вспоминает Вечерка.

Маховик чисток не прекращается и сейчас. На конец прошлого месяца в судах было 12 уголовных дел в отношении 19 членов Вооруженных сил Беларуси. По наиболее резонансному делу Александра Коржича, который погиб во время службы в Печах, судят трех сержантов его роты. Двоих – за превышение полномочий, третьего – в дополнение, по обвинению в краже.

«Это прежде всего касается учебных частей. Ведь, если часть, как говорят, боевая, особенно это касается пограничных войск, там просто у солдат нет времени заниматься вот этой глупость», – объясняет полковник запаса Леонид Споткай.

Не обходят вниманием карательные санкции и командиров, которые покрывают неуставные отношения. Сегодня суд в Борисове наказал двумя годами колонии – за бездействие – командира 10-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы. Франак Вечерка, который служил в войсках ПВО, также вспоминает о бездействии офицеров.

«Я не знаю, скрывали ли они. Они игнорировали. Демонстративно игнорировали. А если кто-то писал жалобу или заявлял про дедовщину, они делали так, чтобы все подтвердили, что тот человек выдумал», – рассказывает бывший политпризывник.

Эксперты, однако, подчеркивают: дедовщина, рэкет и воровство в армии – результат системных недостатков, которые одними чистками не исправишь. Одна из главных причин – недостаточное финансирование армии. Белорусские вооруженные силы имеют самый минимальный бюджет среди всех своих соседей, как в абсолютных суммах, так и проценте ВВП. Наша страна в этом смысле отстала даже от эстонцев, которых меньше, чем жителей Минска. Именно этим, прежде всего, объясняются частые случаи грабежа сослуживцев или расхищения армейской собственности, как это делали, например, военные в Барановичах, которые торговали пистолетами, автоматами и гранатами.

«Армия – это часть общества. У нас в обществе нехорошо с финансированием – зарплаты не очень по сравнению с нашими соседями, понятно, что такое денежное содержание будет и для военных», – констатирует полковник запаса.

Вторая проблема, которая выходит из первой, – недостаточная подготовка солдат и устаревшая система службы. Профессиональную армию Беларусь себе не может позволить из-за плохого состояния экономики. Но отечественная армия отличается и от тех европейских стран, которые сохраняют призыв. Например, в Австрии или Швейцарии количество призывников оптимизировано возможностью альтернативной службы. А в самой армии новобранцы интенсивно обучаются или несут активную службу в течение недели, после чего разъезжаются домой. В Беларуси, по мнению опрошенных нами специалистов, солдаты проводят слишком много времени в бездействии на территории частей, что порождает неуставные отношения, подрывает боевой дух и боеспособность отечественных вооруженных сил.