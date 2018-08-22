В Москве и Петербурге прошли акции в поддержку Олега Сенцова 22.08.2018, 8:15

ФОТО: RADIOSVOBODA.ORG

В центр городов вышли десятки человек.

Московская полиция задержала на Чистопрудном бульваре участников акции в поддержку украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова.

По данным российского «ОВД-инфо», задержаны 10 человек.

В общей сложности на акцию пришли около 30 человек, некоторые из них держали плакаты в поддержку осужденного режиссера и сменяли друг друга.

Участников акции «Сто дней голодовки Олега Сенцова» на Чистых прудах задерживает полиция. Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/THvE2tK6B4 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 21 августа 2018 г.

Ранее во вторник ассоциация «Свободное слово» провела одиночные пикеты у памятника Пушкину в Москве. Среди прочих в ней принимали участие писательница Людмила Улицкая и литературовед Мариэтта Чудакова, сообщает «Новая газета».

Акция в Петербурге была посвящена сотому дню голодовки Олега Сенцова. Около 30 гражданских активистов вышли на Невский проспект. Одни стояли с плакатами, призывающими освободить Олега Сенцова и заключенных из его списка, другие собирали подписи под обращением к властям России и Украины с требованием обменять «всех на всех».

По словам одного из участников пикетов, активистки группы «Права для всех» Наталии Сивохиной, акция встретила большое сочувствие у прохожих, даже у тех, кто ничего не знал про Олега Сенцова – вероятно, она находит отклик и у тех, кто интересуется политикой, и у тех, кто от нее далек.

Режиссер Олег Сенцов отбывает в России 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Сенцов уже 100 дней держит голодовку в колонии, требуя освобождения украинских политзаключенных в России.