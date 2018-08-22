Фотофакт: В Браславском районе вырастили картофелины весом в килограмм 6 22.08.2018, 8:21

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Хозяин участка впервые в жизни увидел такой урожай.

Такая вот картофелина сорта «Синеглазка» весом 1 кг 75 г (длина - 183 мм, ширина - 111 мм) выросла на приусадебном участке Михаила Авсюкевича, пишет «Браславская Звезда».

Михаил Дмитриевич сам удивлен необыкновенным даром природы и, разводя руками, говорит:

- Почти 70 лет жизни впервые вижу такой клубень, к тому же из удобрений осенью на огороде в почву были положены одно перегнившие листья и трава.