Глава Брестского облсовета: В феврале люди снова выйдут на Площадь и устроят «бучу» 8 22.08.2018, 8:28

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Власти боятся последствий декрета №1 «о тунеядцах».

Вопрос о реализации декрета №1 («О содействии занятости») обсуждался на заседании президиума Брестского облсовета.

Как пишет «Вечерний Брест», глава облсовета Юрий Наркевич напомнил о грядущем феврале, когда, согласно декрету №1, государство должно начать процедуру взыскания средств с неработающих трудоспособных граждан на покрытие расходов по их социальной поддержке.

«Людям начнут приходить эти письма, и они снова выйдут на площадь. Снова устроят «бучу». Такую ситуацию мы должны упредить», - подчеркнул Юрий Наркевич.

В итоге решили активно информировать безработных о вакансиях. Вот только заработки такие, что вряд ли это можно назвать нормальной работой.