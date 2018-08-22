Леонид Заико: Лукашенко попал в порочный круг 10 22.08.2018, 8:54

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Карикатура: EKRAN/anekdotovmir.ru

Белорусы давно живут свой жизнью, без правительства.

Перестановки в правительстве, сделанные после скандального совещания в Орше, не имеют особенного значения для страны. Большинство белорусов перестали всерьез воспринимать эту власть и вообще не нуждаются в ее «услугах».

Такое мнение в интервью primus.by заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Властью допущена большая теоретическая ошибка. Эти предприятия в Орше, на которые с инспекцией приезжал Лукашенко, могли быть приватизированы новым поколением бизнесменов, которое должно было вырасти, как в Китае, на основании мелкотоварного производства. Они бы спокойно перекупали, брали под ответственное управление предприятия в Орше, Борисове, Барановичах и других городах.

Возникло бы новое поколение мыслящих инженеров и менеджеров. Но этого не было сделано.

Вместо этого сейчас приезжают различные личности. Я знаю одного внучка царского жандарма из Сухуми. Он тут с гор спустился и обаял Лукашенко. Мне он «понравился» тем, что устроил сыну свадьбу на миллиард долларов: Стинга пригласил, еще там кого-то.

Лукашенко кричит: на заводах директора плохие. А к нему самому приезжают ну такие прохиндеи, такие финтифлюхтеры… Лукашенко просто не разбирается в людях. Еще одна двойка ему – за отсутствие знания психологии.

Лукашенко попал в порочный круг. Он по-другому делать не умеет, ничего другого не знает.

Картошку перебирать, как в анекдоте – этот он умеет делать. Даже так скажем: он это умеет делать – а толку?

Он делает то, что привык делать на совещаниях в совхозе: «Бригадир Вася, поедь, возьми удобрения у соседней бригады. А ты возьми тракторы. Петьку, пьяного тракториста, пошли в амбар».

Лукашенко снял министра промышленности Вовка. А кто же назначал его министром? Может быть, Лукашенко, назначая таких министров, выполняет рекомендацию по ликвидации Минпрома?

Я бы ему посоветовал назначать министров сразу с табличкой: «Министр того-то с 1 января по 1 февраля 2018 года». Чтобы проще было снимать потом. Ввести такой временной ценз, чтобы не было «сенсаций».

По большому счету, половину министерств в Беларуси можно закрыть – и страна этого не заметит. Помню фотографию исландского кабинета министров: там человек семь стоит. Зачем Беларуси больше?

Белорусское правительство работает, как партком в советское время: следит, собирает, делает «тыкву», вешает «лапшу на уши». Можно сказать, что у нашего правительства осталось несколько очень важных овощно-фруктовых функций: «сделать тыкву», «развесить клюкву» и так далее.

Лукашенко в работе с правительством не хватает новизны. Он собирает их, «тыкает» им… А пусть бы лучше предложил каждому министру написать тезисы, почему его министерство должно быть закрыто. Как в советское время комсомольцам предлагали писать характеристики на самих себя.

Спасает только то, что люди уже сами научились жить в этом «галиматозе» и не обращать на него внимания. Лукашенко кричит: «Зачем траву в асфальт закатали?». Да хорошо, что траву… А ведь могли и директора завода в асфальт закатать. Или министра.

Белорусы давно уже живут своей жизнью, без правительства. Едут работать в Польшу арматурщиками и бетонщиками – скоро, кстати, у нас этих специальностей вообще не останется. Вся эта власть, вся администрация Лукашенко существует только для 933 тысяч пенсионеров старше 70 лет. А всем остальным, всем делающим и думающим людям, весь этот «галиматоз» - до большого «фитиля».