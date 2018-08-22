Бага: Если кто-то повторит достижения БАТЭ, я кувыркнусь возле ГУМа 5 22.08.2018, 8:58

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Фото: fcbate.by

Главный тренер борисовчан обвинил журналиста в «ехидном отношении» к клубу.

Об этом Алексей Бага сообщил после матча, передает pressball.by.

- Сигневич не мог играть из-за травмы. Впереди нам нужен был высокий футболист, заточенный на контратаку. Такими качествами обладает Яссе Туоминен. Он сыграл великолепно. Я им очень доволен.

- В центре обороны играли Милунович и Филипенко. Не считаете ли вы, что каждый из них сегодня сыграл бы лучше с быстроногим защитником?

- Нет. У ПСВ в нападении высокий Де Йонг, который цепляется за все мячи. Быстроногий защитник просто не выиграл бы верхнюю борьбу так, как это сделали Филипенко и Милунович. Даже учитывая то, что они ошибались. Де Йонг хорошо играет вверху. Именно с этим связано появление серба в стартовом составе. Человек три недели не имеет проблем со здоровьем. Милунович — лидер команды. Нам не было смысла его мариновать. Да, Неманья сыграл с ошибками. Однако я доволен всей командой, антуражем, как сложился этот матч.

- Мне показалось, вы довольны результатом?

- Нет. Я имел в виду, что доволен тем событием, которое мы пережили сегодня. Лига чемпионов — историческое событие, как бы вы ни ехидничали по отношению к БАТЭ. Если кто-то повторит то, что борисовчане делают 10 лет, я возле ГУМа кувыркнусь!