«Белтелеком» тоже повысил цены на связь с 1 сентября

«Белтелеком» тоже повысил цены на связь с 1 сентября7
- 22.08.2018, 8:59
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Ранее о повышении тарифов объявили МТС и Velcom.
С 1 сентября 2018 года будет повышена стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции, сообщил национальный оператор связи.
Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга и др.
Напомним, вчера о грядущем повышении тарифов объявили МТС и Velcom.