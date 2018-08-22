«Белтелеком» тоже повысил цены на связь с 1 сентября 7 22.08.2018, 8:59

2,434

Ранее о повышении тарифов объявили МТС и Velcom.

С 1 сентября 2018 года будет повышена стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции, сообщил национальный оператор связи.

Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга и др.

Напомним, вчера о грядущем повышении тарифов объявили МТС и Velcom.