закрыть
22 августа 2018, среда, 10:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

«Белтелеком» тоже повысил цены на связь с 1 сентября

7
  • 22.08.2018, 8:59
  • 2,434

Ранее о повышении тарифов объявили МТС и Velcom.

С 1 сентября 2018 года будет повышена стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции, сообщил национальный оператор связи.

Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в сеть Интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга и др.

Напомним, вчера о грядущем повышении тарифов объявили МТС и Velcom.


популярное за неделю

Мнение

Главная разница между Россией и Украиной
Главная разница между Россией и Украиной Аркадий Бабченко
Ничего важного
Ничего важного Ирина Халип
Скажи мне, кто твой друг…
Скажи мне, кто твой друг… Борис Вишневский
И верно, и скверно
И верно, и скверно Константин Скуратович