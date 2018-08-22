«Что власти говорят? Ничего: «добивайте, дорезайте» 1 22.08.2018, 9:28

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В Жабинковском районе сельчан оставили один на один с их проблемами.

В Жабинсковском районе Брестской области сельчане бьют тревогу: массово гибнут свиньи! Ветеринары не спешат объявлять эпидемию, но накануне предупреждали местных жителей о вероятности свиной чумы. Что же там происходит? Выяснял корреспондент «Белсата» Михаил Ильин.

Жительница деревни Озяты Жабинковского района Надежда жалуется, что здесь с июня массово гибнут свиньи:

«Что власти говорят? Ничего: «добивайте, дорезайте».

Надежда говорит:

«Врачи болезнь не установили. Свиньи дохнут, мы их тоже вырезаем. Я, например, уже четверых зарезала. Один большой подох, одни поросята остались».

Причин эпидемии никто не знает. А может, знает, но не хочет говорить?

Местные жалуются на свинокомплекс Жабинковского комбикормового завода, который находится неподалеку. А точнее – на отходы, выбрасываемые рядом с деревней.

«Я думаю, что это связано с комплексом, так как эту жижу, эти антибиотики выливают прямо за деревней. Вонь невыносимая!», – жалуется Надежда.

Как выяснилось, свиньи погибают не только в деревне Озяты. Еще как минимум в деревне Старое Село и в деревне Сычево, где непосредственно находится свиноводческий комплекс.

«Одну успела заколоть, а вторая сама сдохла. Никто мне за нее не заплатил. Сказали, что надо было вызвать врачей, чтобы усыпить. Теперь ждем результатов – чем болела свинья», – рассказывает жительница деревни Сычева Наталья.

Источник эпидемии – Свиноводческий комплекс в деревне Сычево, считают сельчане.

«Я, наверное, не могу комментировать мнений жителей деревень… Простите, я сейчас не могу разговаривать – у меня рабочий процесс», – так ситуацию прокомментировали на предприятии.

Свинокомплекс содержит 24 тысяч голов. Эпидемия африканской свиной чумы поставила бы под вопрос все рабочие процессы на предприятии.

Однако местные ветеринары просят сельчан не торопиться с диагнозами, хотя и сами проводили профилактическую кампанию, связанную с возможной эпидемией свиной чумы.

«Нам раздали брошюрки, что, возможно, будет чума. И резко начали свиньи умирать, никто нас не информировал больше», – рассказывает Наталья, жительница деревни Сычево.

После нескольких случаев ветеринары начали проводить зачистку в частных хозяйствах, где гибли животные. Сначала их владельцам компенсировали потери, но потом начали ссылаться на несоответствие санитарным нормам. При этом назвать болезнь, от которой гибнут свиньи, врачи отказываются.

«Они сказали, что мы нарушаем нормы: кормим сырым якобы. Якобы у нас мухи в хлеву! На самом деле у нас и покрытия специальные, и халаты, и отдельные штанины! Я не знаю, как мы могли все это внести в свой хлев!», – сетует Надежда, жительница деревни Озяты.

В этом году «Роскомнадзор» запретил поставки белорусской свинины, так как якобы обнаружил генетический материал африканской чумы свиней в готовой продукции. Министерство сельского хозяйства на эти обвинения заявило, что чумы в Беларуси нет совсем. Между тем в некоторых районах Беларуси, по данным Белстата, отмечается значительное сокращение поголовья свиней.

Официально АЧС в Беларуси признавали в 2013-ом году только в Ивьевским и Витебском районах.