В Польше начали «Интернет-революцию» в интересах малого бизнеса 22.08.2018, 9:37

Проектом занимаются два министерства.

Более половины поляков готовы платить счета или делать покупки в режиме «он-лайн». Но лишь каждая десятая фирма в состоянии предложить свои услуги в Интернете, - следует из данных Google Polska, сообщает «Радио Польша».

«Польские предприниматели, особенно из сферы малого бизнеса, находятся в самом начале этого пути», - подчеркнул Лукаш Петшак, занимающийся проектом «Интернет-революция», патронат над которым осуществляют Министерство развития и Министерство образования:

«Причиной такого положения вещей является отсутствие знаний предпринимателя о том, какие конкретно инструменты в интернете надо использовать в случае его фирмы. Он задается вопросом: откуда взять такие знания и каким образом реализовать это задание? Таковы две главные проблемы, которые мы в проекте «Интернет-революция», адресованной предпринимателям, стараемся решить с помощью консультантов во всей Польше. Наша группа насчитывает 30 специалистов, которые контактируют индивидуально с предпринимателями, строят для них индивидуальный план развития, а затем, в течение трех месяцев поддерживают их в реализации этих планов.

С 2017 года в проекте «Интернет-революция» приняли участие 20 тысяч польских фирм, и продолжают обращаться очередные. Результаты исследований показывают, что умелое использование инструментов в Сети приносит малым предприятиям значительную выгоду не только в виде роста прибыли, но и увеличения количества рабочих мест».